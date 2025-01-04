Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2025 22:34
Aynı kurum içi kadrolu memurluktan sözleşmeli memurluğa geçiş

Merhabalar Merkezi atamada sağlık bakanlığına bağlı hudut ve sahiller genel müdürlüğüne sağlık teknikeri olarak 3005 kodunda atandım işe başladıktan sonra sağlık bakanlığının sözleşmeli alımına paramedik olarak başvuru yapıp işe başlayabiliyor muyuz? Sağlık bakanlığındaki başvuru kodu da 3005 aynı kod(ünvan) olması herhangi bir sorun teşkil eder mi yada geçiş durumu nasıl oluyor istifa edip mi geçiş yapıyoruz yoksa muvafakatname mi alıyoruz yardımcı olursanız sevinirim.

Çok Yazılan Konular

AİLE BİRLİĞİ HAKKINDA YARDIM2023 ocakta tayini iptal ettirenlerYeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalımAdana sehır hastanesı hakkında bilgiistifa hakkında Kayseri devlet hastanesinde hemşirelikHemşireyim 2025 Ocak iller arası tayin Bursa şehir hastanesi mi bursa eğitim araştırma hastanesi mi Sorularınızı yanıtlıyorum.Iller arasi yer degistirme (hemsire)Ünvan değişikliği

Sözlük

güldüremeyen komedyen 1 çirkin olmak 2 pirinç pilavı 1 ocak 2025 memur zammı 4 abartılı anlatım 2 suizan 1 rüyada deniz görmek 4 çil 1 yaprak sarması 18 etiyopya 1

Son Haberler

e-Tebligat ile geçen yıl 6 milyar lira tasarruf sağlandıMurat Övüç gözaltına alındıDevlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un mezarına toprak attıTahir Elçi davası: 3 sanık polis için verilen beraat kararı onandıMardin'de zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı