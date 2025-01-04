Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


04 Ocak 2025 23:05
Ünvan değişikliği sınavında yapılmayan mülakat

arkadaşlar görev yaptığım üniversitede ünvan değişikliği sınavı yapıldı. 66 aldım ve mülakat yapılmadan başarısız sayıldım. yönetmeliğe göre sözlü ve yazılı sınavın ortalamasının 70 ve üstü olması gerekirken başarısız sayıldık. bununla ilgili mahkemeye gidip kazanan var mı başına gelen?

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