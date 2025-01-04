Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2025 23:12
teknisyen tayyin hakı

merhaba teknik kadroda olan memur teknisyenler tayyin hakkı varmı yoksa sadece yer değiştirme ile mi oluyor

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