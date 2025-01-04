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Editörler : supporters.


04 Ocak 2025 23:25
tekniker

merhaba tcdd ye tekniker olarak atandım fakat işin isleyisle ilgili çok fazla bir şey bulamadım teknikerler tam olarak ne yapar önceden hakim olmak istiyorum teşekkürler

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