Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2025 23:52
Emsale takılma derece kademe

2011 lise mezunuyum 2017 martta lise mezunu olarak sağlık bakanlığında görece başladım açıktan 2020 eylülde önlisans bitirdim. 2024 aralık itibari ile 6/2 siyi . Ve şuan lisans tamamlama yapıyorum üst öğrenimden. 2025 şubatta mezun olacağım. Bu koşullarda mezun olduğumda derece kademem ne olur emsale takılır mıyım

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