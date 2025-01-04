KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ocak 2025 23:58
TCDD Taşımacılık

Arkadaşlar merhaba TCDD'ye mühendis olarak atandım.Kurum durumu , yan hakları maaş vs gibi durumlar hakkında bilgisi olan varsa bilgi verebilir mi? Şimdiden teşekkür ederim.

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