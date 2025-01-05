KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Ocak 2025 00:15
82.5 atanabilme durumu

Arkadaşlar sözleşmeli olarak istanbula atanabilme ihtimalim var mı sizce


hanhun44
Aday Memur
05 Ocak 2025 00:18
sözleşmeli açıktan alımlarda bence atanırsınız efendim iü de olabilir orası da güzel
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Merkezi alım sonuçları/iibfMerkezi atama iibfTavsiye ve veda niteliginde2024/2 merkezi atama bekleme konusuKPSS B 35 yaşZonguldak taş kömür kurumu2024/2 ataması işe baslamaEem İlk AlımŞeker Fabrikaları Sözleşmeli Personel AlımıMerkezi atama da yerleşip gitmezsek GUY alımına başvurabilir miyiz?

Sözlük

hayata küsmek 1 dik başlı 1 Omay lah 1 pirinç pilavı 1 diyet yapana kurulacak cümle 4 hüzünlü olmak 2 memur zammı 27 şu an çalan şarkı 1 arkasından konuşmak 1 editörlerin radyoculuğa merak salması 2

Son Haberler

Disiplin Kurulu Cezayı Onar veya İptal EderSergen Yalçın'dan Galatasaray'a: Hakem yardımı alıyorlarLeyla Şahin Usta: Siyasette yürek ister, cesaret istere-Tebligat ile geçen yıl 6 milyar lira tasarruf sağlandıMurat Övüç gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı