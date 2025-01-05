Eşin doktora yapmasından dolayı ibka

son bir kaç yıldır ipkaları genelde bozmuyorlar devrem. senin geçerli bir mazeretin var ve şark ilindesin. çok büyük ihtimalle ipkan kabul olur rahat ol

son bir kaç yıldır ipkaları genelde bozmuyorlar devrem. senin geçerli bir mazeretin var ve şark ilindesin. çok büyük ihtimalle ipkan kabul olur rahat ol

babanicolas, Dün nerden düştük bu kuruma diyorum başka da birsy diyemiyrm inan ki