Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ocak 2025 00:22
Eşin doktora yapmasından dolayı ibka

abiler şark ilinde görev yapıyorum ve eşim doktora yapıyor ve memur ipka talebine eşimin doktora yaptığını belgeleriyle sunsam kabul olur mu var mı bunun bir yönetmeliği ya da prosedürü (eğitim hakkını çocuk için veriyorlar)


Patron El Patrona
Aday Memur
05 Ocak 2025 11:25

Yönetmelik olsa ne olacak ki? Bak burada yönetmelik var mı diyeceksin? Anayasayı bile takan yok sen yönetmelik diyorsun. Emniyette işler tanıdık veya yalvarma yönetimi ile halledilir. Çünkü sen istediğin kadar kanun, istediğin kadar yönetmelik göster, kanunsuz emir verme yetkileri var.


babanicolas
Memur
05 Ocak 2025 12:44
o konuda haklısın da benimki de fakir tesellisi işte.
Patron El Patrona, Dün

Yönetmelik olsa ne olacak ki? Bak burada yönetmelik var mı diyeceksin? Anayasayı bile takan yok sen yönetmelik diyorsun. Emniyette işler tanıdık veya yalvarma yönetimi ile halledilir. Çünkü sen istediğin kadar kanun, istediğin kadar yönetmelik göster, kanunsuz emir verme yetkileri var.


diyorumki06
Şef
05 Ocak 2025 14:26
eşi sözleşmeli doktor olanların bile ipkasını kabul etmiyorlar.

babanicolas
Memur
05 Ocak 2025 20:04
nerden düştük bu kuruma diyorum başka da birsy diyemiyrm inan ki
diyorumki06, Dün
eşi sözleşmeli doktor olanların bile ipkasını kabul etmiyorlar.

diyorumki06
Şef
05 Ocak 2025 21:39
öğretmenliğe geçtim ben eşim de kurtuldu ben de.
babanicolas, Dün
nerden düştük bu kuruma diyorum başka da birsy diyemiyrm inan ki

Türkçü07
Şube Müdürü
05 Ocak 2025 21:44
İlk şark mı devrem ve kaçıncı ipkan olacak?

yeniuye2512
Şef
05 Ocak 2025 21:50
son bir kaç yıldır ipkaları genelde bozmuyorlar devrem. senin geçerli bir mazeretin var ve şark ilindesin. çok büyük ihtimalle ipkan kabul olur rahat ol
babanicolas, Dün
nerden düştük bu kuruma diyorum başka da birsy diyemiyrm inan ki

babanicolas
Memur
05 Ocak 2025 22:07
devrem 2. sarktayim 2. ipkam olacak. ikinci şarka gelince il süreleri 2 ye düştü diye bu duruma geldim. geldiğim de ilin süresi 6 idi 4 e düştü ben de 2.sark muhabbetine 2.yilimda bu hale geldim.
Türkçü07, Dün
İlk şark mı devrem ve kaçıncı ipkan olacak?

babanicolas
Memur
05 Ocak 2025 22:08
devrem ben de geçen yıl girdim çalıştım açıkçası 76 da kaldım yoksa ben de meraklı değilim bu illet mesleğe bu sene de deneyeceğim inşallah
diyorumki06, Dün
öğretmenliğe geçtim ben eşim de kurtuldu ben de.

Türkçü07
Şube Müdürü
05 Ocak 2025 22:11
Devrem bildiğim kadarıyla 2 ipkada sıkıntı olmuyor büyük ihtimalle, artı tasarruf tedbirleri kapsamında yüksek harcırahlar konusu dolayısıyla 2 3 yıl daha ipkaların kabul edileceği yorumları var ama tabi ne olur bilinmez. Hakkında hayırlısı olsun.
babanicolas, Dün
devrem 2. sarktayim 2. ipkam olacak. ikinci şarka gelince il süreleri 2 ye düştü diye bu duruma geldim. geldiğim de ilin süresi 6 idi 4 e düştü ben de 2.sark muhabbetine 2.yilimda bu hale geldim.
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