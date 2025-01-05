Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ocak 2025 00:22
eşin doktora yapmasından dolayı ipka
abiler şark ilinde görev yapıyorum ve eşim doktora yapıyor ve memur ipka talebine eşimin doktora yaptığını belgeleriyle sunsam kabul olur mu var mı bunun bir yönetmeliği ya da prosedürü (eğitim hakkını çocuk için veriyorlar)

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