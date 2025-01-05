eşin doktora yapmasından dolayı ipka

abiler şark ilinde görev yapıyorum ve eşim doktora yapıyor ve memur ipka talebine eşimin doktora yaptığını belgeleriyle sunsam kabul olur mu var mı bunun bir yönetmeliği ya da prosedürü (eğitim hakkını çocuk için veriyorlar)

abiler şark ilinde görev yapıyorum ve eşim doktora yapıyor ve memur ipka talebine eşimin doktora yaptığını belgeleriyle sunsam kabul olur mu var mı bunun bir yönetmeliği ya da prosedürü (eğitim hakkını çocuk için veriyorlar)