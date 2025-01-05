Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ocak 2025 00:43
TAYİN!
Arkadaşlar tayin çıktıktan sonra mehil izni nasıl hesaplanır yani 27 kasımda ayrılış yaptım en geç ayın kaçında başlayış yapmak gerekiyor hesaplarken 15. gün cumaya denk geliyor pazartesi mi başlayış yapılır yoksa cuma 15. günü mü

Elif.18
Aday Memur
05 Ocak 2025 00:53
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Gamzee358
Aday Memur
05 Ocak 2025 00:57

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Toplam 2 mesaj

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