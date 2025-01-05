Arkadaşlar tayin çıktıktan sonra mehil izni nasıl hesaplanır yani 27 kasımda ayrılış yaptım en geç ayın kaçında başlayış yapmak gerekiyor hesaplarken 15. gün cumaya denk geliyor pazartesi mi başlayış yapılır yoksa cuma 15. günü mü

Arkadaşlar tayin çıktıktan sonra mehil izni nasıl hesaplanır yani 27 kasımda ayrılış yaptım en geç ayın kaçında başlayış yapmak gerekiyor hesaplarken 15. gün cumaya denk geliyor pazartesi mi başlayış yapılır yoksa cuma 15. günü mü