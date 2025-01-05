Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2025 00:47
Özel idare personel as

Arkadaşlar merhaba

Özel idarede personel as şirketinde işçi statüsünde çalışan mühendisler ileride kadro alabiliyor mu 657 memuriyete geçiş hakkı oluyor mu

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