Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Ocak 2025 00:50
soruşturma beklerken başka yere atanmak
Bir kurumun soruşturma aşamasını beklerken başka bir kuruma atanilmasinda herhangi bir sorun var mi

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