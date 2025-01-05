Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ocak 2025 01:19
Eş durumu

Ben kadroluyum İstanbul'da (E grubu)çalışıyorum.Eşim İstanbul'da çalışıyor 3+1 li ama 3 yılı doldu aynı branşta çalışıyoruz.

1. Soru:Eş durumu için dilekçe yeterli oluyor mu? Yoksa Kuraya girmesi gerekiyor mu?

2.Soru: Ben iller arasıyla D veya E grubun da bir ile tayin istesem birleşim sağlanır mı ? Doluluk bakılma ihtimali var mıdır?


ferhat koca
05 Ocak 2025 01:30

bende aynı soru ile cebelleşiyorum tayin istesem dert istemesem dert


acnn
Aday Memur
05 Ocak 2025 01:33

Atama daireyi arıyorum her açan farklı birşey söylüyor.Sendikalara soruyorum durumdan haberleri bile yok.

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