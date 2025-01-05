Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2025 02:05
İstifa etmeden araştırma görevlisi olabilir miyim ?

Daha önce bir kez memuriyetten istifa ettim şuan bir üniversite hastanesinde hemşire olarak çalışıyorum alanımdan bir akademik kadroya atanma ihtimalim var bu durumda istifa etmek zorunda mıyım istifa ettiğim takdirde ikinci kez istifa etmişolacağım için bir daha memur olma ihtimalim var mı teşekkür ederim iyi günler

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