Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2025 02:08
İstifa etmeden araştırma görevlisi olabilir miyim

Daha önce bir kez memuriyetten istifa ettim şuan bir üniversite hastanesinde hemşire olarak çalışıyorum alanımdan bir akademik kadroya atanma ihtimalim var bu durumda istifa etmek zorunda mıyım istifa ettiğim takdirde ikinci kez olacağı için bir daha memur olma ihtimalim var mı teşekkür ederim iyi günler


Malatya 643
05 Ocak 2025 02:29

Daha önce istifa ettiğim kadro gardiyandı

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