Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Ocak 2025 04:57
Yasadışı Bahis yardım !!
Konuyla alakalı soruşturma geçirsem disiplin yönünden ne alırım geçmişe dönük 2. veya 3. tespitin de aynı cezaya mı hükmeder yoksa tek ceza mı yerim yardımcı olursanız çok memnun olurum

Adaymem11
05 Ocak 2025 05:08
yok mu yardım edecek kimse ihraç olur muyum üst üste aynı suçtan ceza verebilir mi ?
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