Yasadışı Bahis yardım !!

Konuyla alakalı soruşturma geçirsem disiplin yönünden ne alırım geçmişe dönük 2. veya 3. tespitin de aynı cezaya mı hükmeder yoksa tek ceza mı yerim yardımcı olursanız çok memnun olurum

Konuyla alakalı soruşturma geçirsem disiplin yönünden ne alırım geçmişe dönük 2. veya 3. tespitin de aynı cezaya mı hükmeder yoksa tek ceza mı yerim yardımcı olursanız çok memnun olurum