Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ocak 2025 08:33
Memur Asgari Ücrete Doğru
Memurlar haftada 40 saat çalışıyor asgari ucretli 48 felan memurlar hem daha fazla maaş alıyor ve prim ücreti yüksek emekli olunca ikramiyede alıyor emekli maaşı da asgari ücretli emekli olanlara göre yüksek bende memurum ama bu haksızlık adamların sosyal güvencesi de yok

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