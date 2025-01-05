Memur Asgari Ücrete Doğru

Memurlar haftada 40 saat çalışıyor asgari ucretli 48 felan memurlar hem daha fazla maaş alıyor ve prim ücreti yüksek emekli olunca ikramiyede alıyor emekli maaşı da asgari ücretli emekli olanlara göre yüksek bende memurum ama bu haksızlık adamların sosyal güvencesi de yok

Memurlar haftada 40 saat çalışıyor asgari ucretli 48 felan memurlar hem daha fazla maaş alıyor ve prim ücreti yüksek emekli olunca ikramiyede alıyor emekli maaşı da asgari ücretli emekli olanlara göre yüksek bende memurum ama bu haksızlık adamların sosyal güvencesi de yok