Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Ocak 2025 10:19
ÖMK SONRASI YÖNETİCİLERİN GÖREV SÜRESİ

01/09/2025 tarihi itibari yönetici atamaları çıkacak yeni yönetmeliğe göre yapılacak. Yöneticiler 4 ders yılı en fazla aynı kurumda 8 ders yılı görev yapabilir diyor. 2022 6 eylülde göreve başlayan müdür yardımcısının görev süresi 2026 da mı yoksa 2027 haziranda mi biter. Bakanlık hangi tarihi baz alır.

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