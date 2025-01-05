Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
05 Ocak 2025 10:45
devlet hastanesi şehir hastanesi karşılaştırma

iyi forumlar. şehir hastanesinde çalışan bir hemşireye yatan teşvikle devlet hastanesinde çalışan hemşireye yatan teşvik arasında fark var mı ?

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