Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ocak 2025 11:25
Acil Yardım!!!

merhaba iyi günler herkese. 2025 iller arasına tercih yapmak için girdiğimde bakanlık çalışanı olmadığınız için tercih yapamıyorsunuz hatasını alıyorum. Sebebi nedir lütfen cevaplayabilrmisiniz.


kacikbulgur
Aday Memur
05 Ocak 2025 12:02
ö
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