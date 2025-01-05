Meskun Mahalde Ateş etme.

Selamünaleyküm öncelikle arkadaşlar. Özellikle soruma silah ruhsatta çalışan meslektaşlarımdan olup da cevap veren olursa sevinirim. 2021 yılında meskun mahallede silah kullanmaktan adli ve idari soruşturma geçirdim. Kendime ait olan ruhsatlı tabanca ile ateş ettim ve asliye ceza mahkemesinden 5 ay hapis cezası aldım fakat mahkeme 5 yıl suça karışmamak üzere hgb ye çevirdi.

1. sorum ben tekrardan ruhsatlı silah alabilir miyim? alabilirsem de hgb min bitmesini mi beklemem gerekiyor yoksa beklemeden de alabilirmiyim, yada bir daha hiç bir şekilde alamaz mıyım?

2. sorum bir devrem bana sen emekli olsan bile beylik tabancanı sana vermezler dedi başka biri üzerine alabilirsin ancak dedi böyle bir şey var mı? teşşekürler saygılar..