Gündem \ Tatil ve Gezi
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05 Ocak 2025 12:32
tatil sepeti italya-paris
1-15 eylüde tatil sepetiyle gitmeyi düşünüyoruzda dilde yok sıkıntı yaşarmıyız.ek olak verdiğim tarihlerde yağışla karşılaşırmıyız?Tatil sepetiyle ilgilide fikrinizi yazarsanız sevinirim teşekkürler?Ekim ayında gidilir mi

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