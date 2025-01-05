Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ocak 2025 12:32
İşçi Memur Emekli Maaşları adaletsizlik

Geçen yıl ocakta (2024 Ocak) işçilerin yüzde 37 memurların yüzde 49 zammı vardı ama işçilerin yüzde 37 olan zammı 49 a getirildi fakat hem temmuzda hemde bu ay işçi fazla zam aldı ve fark 10 puanı geçti dolayısıyla memurlar aleyhine haksız bir düzenleme yapıldı ve memur emekli maaşıda asgari ücretin altında kaldı nerdeyse 9000 gün çalışan 3000 4000 günle emekli olmuş biriyle aynı maaşı alır duruma geldi yazık yani ve herkes kafasını kuma soktu özellikle bu konu gündeme getirilmiyor bu konunun gündeme taşınması lazım

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