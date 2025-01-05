Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Ocak 2025 13:16
tcdd sürekli işcilikten memurluğa geçiş
tcdd de kadrolu işciyim ösym atamasıyla tcdd de memurluk kazandım aynı kurumda olduğum için kıdem tazminatı alabilir miyim ? haklı fesih nedeni midir ?

Çok Yazılan Konular

TEİAŞ Özelleştirme Tek BaşlıkKİT Özelleşme SüreciDHMİ Çalışanları BurayaBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatDHMİ KİK TutanağıTPAO Mülakat TPAO,BOTAŞ,EÜAŞ yeni statüDHMİ iş makinesi sürücüsü28 Aralık da Türkşeker de yapılan mülakat sınavı hakkındaSoruşturma beklerken başka yere atanmak

Sözlük

enseyi karartmak 1 kötü günler geride kaldı 2 çil 2 gün gelir devran döner tavuk döner et döner 1 geçici dövme 14 sürekli şikayet eden insan 4 ütü ile saç düzleştirme 1 ferdi tayfur 3 Düşman değilim ama düştün gözümden 3 uçak yolculuğunun güzelliği 1

Son Haberler

Belediye başkanı makam aracını emniyete hibe ettiYeşil pasaport sahiplerine kötü haber: 'Ön vize' şartı geliyorKanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğduErdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorumMEB, görüş talepleri uyulması gereken hususları 10 maddede açıkladı

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı