Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ocak 2025 13:47
Aralık 2023'te 20.000 alan işçi emeklisi ile memur emeklisi Ocak 2025te aynı maaşı almayacak.

'Memurlar için yapılan toplu sözleşme' sayesinde memur emeklisi 39.780, işçi emeklisi ise 43.160 lira alacak.

5510 sayılı yasaya tabi olanların mağduriyeti 5434 sayılı yasaya tabi olanların da mağdur edilmesi suretiyle çözülüyor.


Kalet
Daire Başkanı
05 Ocak 2025 13:51

5510 sayılı yasaya tabi olan memurlar emekli olduğunda işçi emeklisi gibi oluyorlar. İşçi emeklisinin aldığı zammın aynısını alıyorlar. Memur emeklisi ile aynı zammı almıyorlar.

Geçtiğimiz 1,5 yıllık süreçte 5434 sayılı yasaya tabi memurlara bilinçli bir fakirleştirme operasyonu yapıldı.


Kalet
Daire Başkanı
05 Ocak 2025 13:53

Yani kısacası 5510 sayılı yasaya tabi memur emeklisine vermek yerine, 5434 sayılı yasaya tabi memur emeklisinden aldılar.

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