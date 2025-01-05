Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ocak 2025 14:11
Radyoloji teknikeri ilçe
ilçe hastanesi tavsiye eder misiniz çalışma şartları nasıldır

kacikbulgur
Aday Memur
05 Ocak 2025 14:31
m
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

AİLE BİRLİĞİ HAKKINDA YARDIMSorularınızı yanıtlıyorum.istifa hakkında Ünvan değişikliği2025 İLLER ARASI TAYİN SONRASI EŞDURUMUİstifa etmeden araştırma görevlisi olabilir miyim2023 Ocak ve Haziran Ataması Ceza Alanlar%11.54 zam hayırlı olsun iller arası tayinde 2 yıl şartı kalktı miSağlık bakanlığı atama birimi

Sözlük

editörlerin radyoculuğa merak salması 3 bir yazarın açtığı bütün konulara yazmak 1 coşmuş bir ekonomimiz var 1 etiyopya 1 Eskileri düşünmek özlemek bir rahasızlık mı 9 Omay lah 1 çil 2 bir ülkenin geri kalmış olduğunu anlamanın yolları 7 kod adı kırmızı 1 yaşanmamış yıllar 3

Son Haberler

Belediye başkanı makam aracını emniyete hibe ettiYeşil pasaport sahiplerine kötü haber: 'Ön vize' şartı geliyorKanserden yakınını kaybedenlere tazminat ihtimali doğduErdoğan'dan Ak Partililere: Hakkımı helal etmiyorumMEB, görüş talepleri uyulması gereken hususları 10 maddede açıkladı

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı