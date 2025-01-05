Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Ocak 2025 14:43
Askerliğin atanmaya engeli

Merhabalar x bir belediyeye başvuru yaptım başvurduğumda tecilimin bitmesine 10 gün vardı ve başvurum kabul edildi akabinde mülakata çağırıldım 3 gündür askerliğe başvuru yapmadığım için kaçak durumuna düştüm ve mülakata gideceğim mülakatta kaçak görünmem elenme sebebi olur mu? Veyahut askerlik başvurusunda bulunup mülakata gidersem kaçak görünme durumum söz konusu olmaz bi faydası olur mu? Bilen arkadaşlar yorum yaparsa çok sevinirim arafta kaldığım bi durum

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