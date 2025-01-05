KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


05 Ocak 2025 15:29
Hakimlik Sınavı Kaynak Önerisi

Daha önceden online kursa yazıldım ama takip edemedim. Araya deprem ailevi problemler girdi. Elimde dört sene evvelki baskılı yayınlar var. Tecrübeli arkadaşlarımızın ders ders önereceği hakimlik sınavı çin konu anlatım ve soru bankaları var mıdır.

Bir de eski baskılı kitaplardan çalışmam riskli mi malum konu konu değişiklikler olabiliyor fazlaca


E.Kayı Han
Editor
05 Ocak 2025 15:57

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