Norm fazlası ataması ile yer değiştiren öğretmenler il içi tercih yapabilir mi?

Kasım ayında norm fazlası olarak yer değiştirdim ve 2.dönem yeni okulumda göreve başlayacağım. Mayıs ayında yapılacak il içi yer değiştirme atamasına başvurabiliyor muyum acaba? 1 yıl gibi bir süre okudum ama, emin olamadım. Bilen biri cevaplarsa sevinirim.

Kasım ayında norm fazlası olarak yer değiştirdim ve 2.dönem yeni okulumda göreve başlayacağım. Mayıs ayında yapılacak il içi yer değiştirme atamasına başvurabiliyor muyum acaba? 1 yıl gibi bir süre okudum ama, emin olamadım. Bilen biri cevaplarsa sevinirim.