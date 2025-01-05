Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Ocak 2025 15:35
Norm fazlası ataması ile yer değiştiren öğretmenler il içi tercih yapabilir mi?
Kasım ayında norm fazlası olarak yer değiştirdim ve 2.dönem yeni okulumda göreve başlayacağım. Mayıs ayında yapılacak il içi yer değiştirme atamasına başvurabiliyor muyum acaba? 1 yıl gibi bir süre okudum ama, emin olamadım. Bilen biri cevaplarsa sevinirim.

bahçesaray
Memur
05 Ocak 2025 16:16
evet
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uzman ve Başöğretmenlik Eğitim Sonrası Değerlendirme ve Belge alımı.1,03Memurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Bu nasıl meslek15 saat ders için 5 gün okula gitmek2025 yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimindeki Yenilikler 110 liraya ek ders....İl İçi Sıra TayinÜcretsiz Doğum ixni borçlanması yapanların durumuÖğretmenlikte 9. yılımın içindeyim derceme halen ek bir kademe işlenmedi

Sözlük

geçici dövme 14 ütü ile saç düzleştirme 1 sana acımayana acımayacaksın 2 tebessüm 1 boru sesi 1 abartılı anlatım 2 hüzünlü olmak 2 ferdi tayfur 1 Beni soran oldu mu. 1 off line 1

Son Haberler

Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldiBir bardağı 90 lira, havalar soğuyunca ilgi arttıABD'de "trafik yoğunluğu ücreti" uygulaması başladıHakemleri taşıyan otomobil devrildi, maç ertelendiFırsatçı ilan sitelerinden yüzde 70 zam!

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı