Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Ocak 2025 15:48
Set olmadan robotik kodlama öğrenme kursu

Hocalarım merhaba. Arkadaşımın UDEMY üzerinden oluşturduğu tinkercad üzerinden robotik kodlama kursu var.

-Arduino set olmayan okullarda tinkercad simülasyonu üzerinden robotik kodlama anlatmak isteyen hocalarıma temel programlama,temel elektronik, 18 haftalık uygulama, arduino ıde ve sonunda gerçek engelden kaçan robot projesi ile içerik sunuluyor. İleride de gerçek projelerin devamı gelecek.

-Ayrıca uygulamalarda materyaller paylaşıldı. Evde bir şey hazırlamanıza gerek kalmıyor. Sadece materyalleri internet üzerinde paylaşmak yasak.

-Eğitim yeni olduğu için kısa süreliğine ücretsiz kuponu paylaşıyorum.-Eğitimi beğenirseniz destek olmanız için değerlendirme ve yorum yaparsanız seviniriz.-Vereceğim linke girdikten sonra kupon girme kısmına kuponu girerek ücretsiz alabilirsiniz.

-Desteğiniz için teşekkürler

Kurs link:&#8203;

https://www.udemy.com/share/10cleL3...q33cKLMIFCdj1FgR466q37lCmgCJ8NDv4FvCqrYaCw==/

Ücretsiz Kupon:&#8203;

ROBOTK2

Son geçerlilik tarihi 07.01.2025


egeliinci
Genel Müdür
05 Ocak 2025 16:23

Teşekkürler kod ile hemen aldım


medyaguide
Aday Memur
05 Ocak 2025 16:28

beğenirseniz değerlendirme yapmanız bizim için önemli. çok teşekkür ederiz

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uzman ve Başöğretmenlik Eğitim Sonrası Değerlendirme ve Belge alımı.1,03Memurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Bu nasıl meslek15 saat ders için 5 gün okula gitmek2025 yılı Öğretmen Yer Değiştirme Takvimindeki Yenilikler 110 liraya ek ders....İl İçi Sıra TayinÜcretsiz Doğum ixni borçlanması yapanların durumuÖğretmenlikte 9. yılımın içindeyim derceme halen ek bir kademe işlenmedi

Sözlük

bıcırık 1 güldüremeyen komedyen 1 kötü günler geride kaldı 2 kitap alma hastalığı 1 hüzünlü olmak 2 Düşman değilim ama düştün gözümden 3 bekar adam mutfağı 2 off line 1 bir ülkenin geri kalmış olduğunu anlamanın yolları 7 geçici dövme 14

Son Haberler

Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav ücretlerine zam geldiBir bardağı 90 lira, havalar soğuyunca ilgi arttıABD'de "trafik yoğunluğu ücreti" uygulaması başladıHakemleri taşıyan otomobil devrildi, maç ertelendiFırsatçı ilan sitelerinden yüzde 70 zam!

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı