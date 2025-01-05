Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ocak 2025 16:05
maluliyet iptali ve idari yargı yolu ile veya direkt gih memurluğuna geçiş..
Bu nasıl mümkün olabilir arkadaşlar? Örneği var mı acaba? Malulen emekliyim.. 2021 mart ayında emekli oldum.. Şimdi de gih sınıfına geçerek yeniden çalışmak istiyorum.. Maluliyet iptal edilerek direkt veya dava yolu ile gih sınıfında çalışabilir miyim? Bilgisi olan var mı? Teşekkürler..

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