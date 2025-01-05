Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ocak 2025 16:57
Maaş promosyonu ne kadar alıyoruz

2022 kasım ayında ilk işe başladığım ay promosyon almıştım bir sonraki promosyonu sanırım bu yıl kasımsa alacağım. promosyon 1.5maaşım kadardı yine ortalama bu kadar mı alacağız.


VHKİ-MEB
Aday Memur
05 Ocak 2025 17:46

Kurumunuzun eski banka ile anlaşması ne zaman bitip yeni banka ile anlaşması ne zaman başlarsa o zaman alırsınız. Bizde 3 yıl arayla oldu.


akgslnt
Aday Memur
05 Ocak 2025 17:47
evet 3yıl olarak imzalandı. ilk kez promosyon almıştım o yüzden pek bilmiyorum. genelde ortalama 1.5maaş kadar mı oluyor
VHKİ-MEB, 33 dk. önce

Kurumunuzun eski banka ile anlaşması ne zaman bitip yeni banka ile anlaşması ne zaman başlarsa o zaman alırsınız. Bizde 3 yıl arayla oldu.

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