Maaş promosyonu ne kadar alıyoruz

evet 3yıl olarak imzalandı. ilk kez promosyon almıştım o yüzden pek bilmiyorum. genelde ortalama 1.5maaş kadar mı oluyor

evet 3yıl olarak imzalandı. ilk kez promosyon almıştım o yüzden pek bilmiyorum. genelde ortalama 1.5maaş kadar mı oluyor