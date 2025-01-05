Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ocak 2025 17:04
İlçeler arasında atamada mehil izni

İlçeler arası tayinde ilçelerin km cinsinden uzaklığına bakılmaksızın 15 günlük mehil izni veriliyor mu?


Yılmaz8765
Aday Memur
05 Ocak 2025 18:04
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Oznendr
Aday Memur
05 Ocak 2025 18:20

Ankarayi örnek verecek olursak ,cankayadan yenimahalle ilçesine ataman olursa mehil yoktur ancak cankayadan dış ilçe olan polatliya gidersen mehil kullanırsın


_Özgür Özkan_
Şef
06 Ocak 2025 01:30

Merkez ilçeden dış ilçeye, dış ilçeden Merkez ilçeye yahut dış ilçeden diğer bir dış ilçeye tayinlerde 15 gün mehil müddeti vardır. Harcırah alırsınız ayrıca.

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