Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ocak 2025 17:04
MEHİL İZNİ

İlçeler arası tayinde ilçelerin km cinsinden uzaklığına bakılmaksızın 15 günlük mehil izni veriliyor mu?


Yılmaz8765
Aday Memur
05 Ocak 2025 18:04
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