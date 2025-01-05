KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Ocak 2025 17:07
Merkezi atamada yüksek puan alıp atanamayanlar üzülmeyin.

aöf'den bir iibf bölümü bitirip atanabilirsiniz. iibf puanları yerlerde. ben bunu yaptım istediğim şehre istediğim kuruma atandım. şiddetle tavsiye ederim.

hem 2.5 senede bitiyor. bu sene başlasanız 2026 sınavına girersiniz ve 2 veya 3. merkezi atamaya yetişirsiniz. sonra kendi memleketinizde kitlere atanırsınız.

https://forum.memurlar.net/konu/2462002/tum-muhendisler-iibf-aof-ye.html

bu konuda ayrıntısı ile anlattım.


the back of furkan
Şef
05 Ocak 2025 17:12

https://forum.memurlar.net/konu/2571476/ikinci-universite-kayitlari-18-ekimde-bitiyor.html


ozgur cakir
Aday Memur
05 Ocak 2025 18:07

Allah senden bin kez razı olsun. İlk okuduğumda gittim yaptım. Bu sene bitiyor. Puanimida aldim.

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