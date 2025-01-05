özel sektör eş durumu tayini

Eşimin çalıştığı şirket adana da ama şantiye kilis'te sigortası kilisten yatıyor şu an Adana'da şirketin faaliyette olduğuna dair ve eşimin burda çalıştığına dair belgelerimiz var sizce olumlu olur mh

Eşimin çalıştığı şirket adana da ama şantiye kilis'te sigortası kilisten yatıyor şu an Adana'da şirketin faaliyette olduğuna dair ve eşimin burda çalıştığına dair belgelerimiz var sizce olumlu olur mh