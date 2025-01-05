Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ocak 2025 17:24
özel sektör eş durumu tayini
Eşimin çalıştığı şirket adana da ama şantiye kilis'te sigortası kilisten yatıyor şu an Adana'da şirketin faaliyette olduğuna dair ve eşimin burda çalıştığına dair belgelerimiz var sizce olumlu olur mh

Elif.18
Aday Memur
05 Ocak 2025 17:51
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