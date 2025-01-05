Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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05 Ocak 2025 17:51
Refah payı verilir mi?

Kabine toplantısı yarın yapılacak. İnşallah hayırlı haberler alırız...


umtblc
Şef
05 Ocak 2025 17:58

aynen, aynen bekle alırsın küçük polis :)


Küçük polis
Şef
05 Ocak 2025 18:01

Bakacaz kardeş. Bu arada kendime ummuyorum. Görev yapan tüm meslektaşlarıma ümit ediyorum...


umtblc
Şef
05 Ocak 2025 18:05

keşke verilse ama şu ortamda böyle bir şeyi umut ediyorsan biraz hayal perestsin bence


xLmx
Şef
05 Ocak 2025 18:06
emekliler için düzenleme olur sadece

reis73
Daire Başkanı
05 Ocak 2025 18:17

Asgari ücreti 1 puan bile arttırmayan memuru arttırır mı sanıyorsunuz %1 bile refah payı beklemeyin


karabatak28
Aday Memur
05 Ocak 2025 19:58
refah payı emekli polise gelecek fark biraz kapanır ve biz dayılar emekli oluruz inşallah

Sbz1dftd
Şef
05 Ocak 2025 20:07
vermezler

Patron El Patrona
Aday Memur
05 Ocak 2025 20:14

Refah payı ne demek yenir mi


kripto1982
Daire Başkanı
05 Ocak 2025 20:45
Arkadaşlar bugün akşam gazetesi haberinde vardı, refah payı ile memur maaş zammı ve emekli memur maaş zammı 11.5dan yüzde 20veya yüzde 25 çıkabilir diye, okumuştum sitenin ana sayfasnda inşallah ek zam gelir

Cancan001
Aday Memur
05 Ocak 2025 21:00

Abi hayatta vermezler

kripto1982, Dün
Arkadaşlar bugün akşam gazetesi haberinde vardı, refah payı ile memur maaş zammı ve emekli memur maaş zammı 11.5dan yüzde 20veya yüzde 25 çıkabilir diye, okumuştum sitenin ana sayfasnda inşallah ek zam gelir

kripto1982
Daire Başkanı
05 Ocak 2025 21:14
Cancan kardeşim belli olmaz , 11.5 gelecek zamla en düşük memur emeklisi maaşı asgari ücretin altında kalacak maalesef, bence memur ve memur emeklisi maaşına refah payı verilebilir diye düşünüyorum, önümüzdeki hafta resim sekillenir

kral122
Daire Başkanı
05 Ocak 2025 22:19

Memurlara 15 emeklikleri 20 yapma ihtimali %30


sinanpolat22
Şef
05 Ocak 2025 23:02
15e tamamlasalar sukrederiz, 15 ustu hayal gibi sef
kripto1982, Dün
Arkadaşlar bugün akşam gazetesi haberinde vardı, refah payı ile memur maaş zammı ve emekli memur maaş zammı 11.5dan yüzde 20veya yüzde 25 çıkabilir diye, okumuştum sitenin ana sayfasnda inşallah ek zam gelir

ottoman09
Memur
05 Ocak 2025 23:06
2028 seçimleri önce kimse iyi zam beklemesin hayal kurmasın.

cinarca86
Memur
05 Ocak 2025 23:34
Kabine toplantısı sonrasında memur maaşlarına extradan %4.5 (,refah payı,v.b)zam yaparak,%16 ya tamamlanacağı yönünde bilgiler geliyor.

karabatak28
Aday Memur
05 Ocak 2025 23:35
memur emeklisine. verilsin çalışan memura gerek yol

Kadersiz34
Aday Memur
06 Ocak 2025 00:36

Emekli memura belki yaparlarda çalışan memura imkansız

cinarca86, Dün
Kabine toplantısı sonrasında memur maaşlarına extradan %4.5 (,refah payı,v.b)zam yaparak,%16 ya tamamlanacağı yönünde bilgiler geliyor.

Küçük polis
Şef
06 Ocak 2025 01:26

Bekleyip hep birlikte göreceğiz.


Redwhit
Aday Memur
06 Ocak 2025 08:24
%4 le refah sağlanıcak

sancak bayrak
Daire Başkanı
06 Ocak 2025 10:10

Biz seyyanen zam aldığımız zaman emekli almadı, emekli ile çalışan arası çok açıldı.emekliye seyyanen zam yapılması şart oldu.yoksa emekli bu hükümet in ipini çeker,yarın hepimiz emekli olacağız.

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