Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ocak 2025 17:51
Refah Payı

Kabine toplantısı yarın yapılacak. İnşallah hayırlı haberler alırız...


umtblc
Şef
05 Ocak 2025 17:58

aynen, aynen bekle alırsın küçük polis :)


Küçük polis
Şef
05 Ocak 2025 18:01

Bakacaz kardeş. Bu arada kendime ummuyorum. Görev yapan tüm meslektaşlarıma ümit ediyorum...


umtblc
Şef
05 Ocak 2025 18:05

keşke verilse ama şu ortamda böyle bir şeyi umut ediyorsan biraz hayal perestsin bence


xLmx
Şef
05 Ocak 2025 18:06
emekliler için düzenleme olur sadece

reis73
Daire Başkanı
05 Ocak 2025 18:17

Asgari ücreti 1 puan bile arttırmayan memuru arttırır mı sanıyorsunuz %1 bile refah payı beklemeyin

Toplam 5 mesaj

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