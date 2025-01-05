Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Ocak 2025 17:58
Myo hoca normu

Arkadaşlar myo larda bir önlisans programında maksimum hoca sayısı var mı? Bundan dolayı YÖK?ün yeni hoca alımına izin vermemesi gibi bir durum oluyor mu? Bilgisi olan varsa bilgilendirebilir mi


ahmettdemr
Daire Başkanı
05 Ocak 2025 18:14

önlisansta her bir program için norm üç öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi.


goztepe1923
Memur
05 Ocak 2025 18:18

4. Hoca alınamaz mı yani hocam biri gitmeden

ahmettdemr, 5 dk. önce

önlisansta her bir program için norm üç öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi.

Toplam 2 mesaj

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