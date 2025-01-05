KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Ocak 2025 18:30
İşletme Atanabilir Miyim?

Puanım P3 80.700 küsüratlı. İlk merkezi alımda işletme 82.küsürat ile kapattı. Son merkezi alıma kadar atanma ihtimalim var mıdır?


Nuraynen
Memur
05 Ocak 2025 19:41

Hocam cevabını bildiğiniz soruyu sormuşsunuz. Şom ağızlılık kem gözlülük yapmayayım ama çok rahat düşer bence. İlk atamada 85i bile görmesini beklemiyordum çünkü. Muhtemelen puanını istediği kurum/şehir için bekleten de çok ama yüne de son alıma dek mutlaka merkeziden atanırsınız. Merkeziyi beklemek istemezseniz de bence üniversite ve belediyeler için de şansınız yüksek. Hakkınızda hayırlısı gönlünüzden geçenden güzeli olur inşallah.

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