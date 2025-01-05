KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Ocak 2025 18:42
2024/2 Eti maden genel müdürlük (Ankara)

Yeni atamaların iletişime geçebilmesi için ve halen çalışanlardan doğru bilgi edinebilmesi için oluşturulan başlık.

Kurumla ilgili bilgi verebilecek var mı aramızda?

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