KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Ocak 2025 19:17
83.19 puan / 26.144 sıralama gelecek atamalar?

Herkese iyi forumlar.

2024/2'de atanamadım ama tercih ettiğim kardoyu 3 puanla kaçırmışım.

Sorum şu 2026 kpss'ye kadar bu puan ve sıralama ile atanır mıyım merkezi atamadan?

Uluslararası ilişkiler mezunuyum Kpss A girmedim safece p1p2p3 puanlarım var.

Her yanıt için teşekkürler.

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