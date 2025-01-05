Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Ocak 2025 19:54
Atama hazırlığı gelen şark illerimiz

arkadaşlar liste gelen iller yazabilir mi?


save001
Daire Başkanı
05 Ocak 2025 19:54
.

Gzgnsd
Aday Memur
05 Ocak 2025 19:59

Muş geldi


10Kartal10
Aday Memur
05 Ocak 2025 20:13
Şırnak geldi

Namık1414
06 Ocak 2025 09:11
hakkari geldi

serkanali2727
Aday Memur
06 Ocak 2025 09:20
deprem bölgesi gelen var mı? Antep geldi diye duydum. Antep hariç diğer iller

Egegazi
Aday Memur
06 Ocak 2025 10:06

Siirt geldi

Toplam 6 mesaj

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