Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ocak 2025 19:58
2025 Ocak illerarası 1 yıl cezası 2 yıla çıkanlar

Arkadaşlar 6 ocak pazartesi saat 18.00 da tercih verme hakkı doluyor. 2023 ocak ve 2023 haziran illerarasında atanıp tayinlerini deprem vs sebeplerinden dolayı iptal ettirenler şuan 2025 ocak illerarasıan başvuramıyor. Normal şartlarda ceza 1 yıl denmesine rağmen şuan geçmişe yönelik 2 yıl ceza veriyorlar hukuka aykırı şekilde.

2025 ocak tayininin ilan metninde 10.madde hukuksal yönden mağduriyet yaratıyor. Lütfen yarın atama daire başkanlığını , sendikalarınızı arayın ivedilikle itiraz etmemiz gerekiyor. Son saatlerimiz lütfen üşenmeyin.

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.AİLE BİRLİĞİ HAKKINDA YARDIM2023 ocakta tayini iptal ettirenler2025 iller arası tayin sonrası eş durumuİstifa etmeden araştırma görevlisi olabilir miyimÜnvan değişikliğiistifa hakkında %11.54 zam hayırlı olsun Yeni yönetmeliğin oluşturduğu mağduriyeti cimere yazalımSağlık bakanlığı atama birimi

Sözlük

ütü ile saç düzleştirme 1 tebessüm 1 Viktor Emil Frankl 1 hayata küsmek 1 sonunda bu da oldu 3 Eskileri düşünmek özlemek bir rahasızlık mı 5 beyaz show 1 sürekli şikayet eden insan 4 implant 1 analitik düşünce 2

Son Haberler

Zirve takibi sürüyor: Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golleriyle güldüFenomen Murat Övüç serbest bırakıldıSamsunspor-Trabzonspor maçındaki 82 taraftara adli işlemMuğla'da 4 büyüklüğünde depremHalep'te toplu mezar bulundu

Editörün Seçimi

Memura refah payı verilmeliMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammı