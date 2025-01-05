Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ocak 2025 20:34
Temenni mi duyum mu ??

Kabine toplanıyor: Gündemde memur maaşları ve Suriye var.

kaynak memurlarnet


Türkçeci_7
Müsteşar
05 Ocak 2025 20:40

Olsa olsa biraz dusurelim diye toplanırlar. Boş hayal kurmaya gerek yok.


mıcheal owen
Daire Başkanı
05 Ocak 2025 20:42

hocam ben de ihtimal vermeyenlerdenim ama memurlarnetin böyle bir haber yapması beni şaşırttı ortada fol yok yumurta yok çünkü

Türkçeci_7, 1 saat önce

Olsa olsa biraz dusurelim diye toplanırlar. Boş hayal kurmaya gerek yok.


kitkanun
Şube Müdürü
05 Ocak 2025 21:02

Memurdan kesmeyi unuttukları birşey olmuştur


Türkçeci_7
Müsteşar
05 Ocak 2025 21:04

Hocam olacak şey şu en düşük emekli maaşını 14 en fazla 15 yaparlar. Memur emeklisini cok düşük bir ihtimalle ssk bagkur emeklileriyle esitlerler memur maaşının da 2002 den bu yana ne kadar çok arttığını hatırlatırlar işlem tamam :)

mıcheal owen, 1 saat önce

hocam ben de ihtimal vermeyenlerdenim ama memurlarnetin böyle bir haber yapması beni şaşırttı ortada fol yok yumurta yok çünkü


kerten.kele
Şef
05 Ocak 2025 21:18
yarın akşam üzeri belli olur
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