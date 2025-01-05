taşınma ücreti harcırah

İstanbul Ankara arası 450km. İstanbul'dan Ankara'ya için kalıcı şekilde tayin olduğumda ne kadar yolluk harcırah alırım ? bir eş ve çocuğum var.

İstanbul Ankara arası 450km. İstanbul'dan Ankara'ya için kalıcı şekilde tayin olduğumda ne kadar yolluk harcırah alırım ? bir eş ve çocuğum var.