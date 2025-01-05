Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ocak 2025 21:25
2016 Yılı Derece hakkında bilgisi olan yaza bilirmi acaba.

Merhaba arkadaşlar.

31.12.2015 yılında istifa ettim TSK dan 04.02.2016 da açıktan atama ile bir kurumda işe başladım.

2016 yılında çalışan memurlara 1 derece verildi. Ben o sıra atama bekliyordum yazışmalar falan sürüyordu.

Bu 1 Dereceyi alamadım. Bunun için yapa bileceğim bir şey var mı başvuru yapıp ala bilimiyim. İstifadan sonra özlük hakları ne aşamada kalıyor var mı bir hakkım

Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlarımın yorumunu bekliyorum.

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