KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Ocak 2025 21:40
KAMAN KIRŞEHİR HES MAKİNE MÜHENDİSİ

Merhabalar. 2024/2 merkezi ataması ile konu başlığında geçen yere atandım. Atama süreci nasıl olur, ne yapılması gerekir, iş şartları ve konaklama hakkında bilgisi olan değerli/tecrübeli mühendis üstlerimi benimle değerli bilgilerini, fikirlerini paylaşabilirlerse müteşekkir olurum.

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