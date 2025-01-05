Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ocak 2025 22:53
Tıbbi Sekreterler iller arası nda kaç puanla nereyi yazdiniz..

Tıbbi sekreter arkadaşlarım sizce 8500 puanla iç Anadoludan Nevşehir veya çevre iller gelir mi, tercihlerimi yanlış verdim sanırım... çok üzgünüm...

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