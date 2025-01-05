Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Ocak 2025 22:54
Meslekte 10.yıl sınıf öğretmeni

Herkese merhaba. 10. Yılımdayım. 1 dönem 4 okutup ardına 4 defa 1. Sınıf aldım.. Son aldığım çocukları mezun edebilmiştim ve tekrardan 1 derken şimdi 2. Sınıf öğrencilerim.

Sorun şu ki yeğenim şu anda 4. Sınıf arada soru soruyor ben bir an nasıl anlatmam gerekir emin olamıyorum. Yani kafamda 4. Sınıf seviyesi silinik gibi hissediyorum. Ben 4 okuturken diğer yeğenim 3 tü o zaman daha çabuk yardımcı olabildiğimi hatırlıyorum. Yani aradan 2 yil geçtiği için mi zorlanıyorum, bu zorlanma hissi normal mi? Yoksa mesleki olarak yetersiz miyim hissi yaşadım. Kırıcı olmadan yapıcı yorumlarınızı bekliyorum.

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